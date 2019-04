Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Vertreter des britischen Oberhauses haben gestern den Weg für eine weitere Verschiebung des Austrittsdatums Großbritanniens aus der EU zumindest von britischer Seite freigemacht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Der von der Labour-Abgeordneten Yvette Cooper eingebrachte und am vergangenen Mittwoch mit hauchdünner Mehrheit (313:312 Stimmen in der dritten Lesung) gegen den Willen der Regierung vom Unterhaus verabschiedete Gesetzesvorschlag zwinge Premierministerin Theresa May sich bis morgen um eine Verlängerung der am kommenden Freitag auslaufenden Frist zu bemühen. ...

