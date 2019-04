Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in der vergangenen Woche so stark (+4,2 Prozent) zulegen konnte wie seit rund zweieinhalb Jahren nicht mehr, zeigte sich der Index zu Wochenbeginn relativ uninspiriert, so die Analysten der Helaba. Insgesamt habe ein leicht negativer Unterton dominiert, welcher zu einem Abschlag in Höhe von 0,39% auf 11.963,40 Punkte geführt habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...