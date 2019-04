Rotkreuz (ots) - Patienten haben nach akutem Koronarsyndrom

(Myokardinfarkt oder instabile Angina pectoris) und Schlaganfall

Arbeitsausfälle von 25% ihrer Jahresarbeitszeit.



In der Schweiz sind die indirekten Kosten für akutes

Koronarsyndrom oder Schlaganfall mit den veröffentlichten direkten

medizinischen Kosten vergleichbar und verdoppeln somit die

Gesamtkosten dieser Ereignisse.



Gesamtkosten dieser Ereignisse. Amgen gab am Sonntag die Ergebnisse

einer europäischen Studie bekannt, die neue Erkenntnisse zu den

negativen Auswirkungen von akutem Koronarsyndrom und Schlaganfall auf

die Produktivität von Patienten und pflegenden Personen sowie den

damit verbundenen Kosten liefert. Die im European Journal of

Preventive Cardiology, einer Zeitschrift der European Society of

Cardiology, veröffentlichte Studie kommt zu dem Schluss, dass

Patienten in Europa, die nach einem akuten Koronarsyndrom oder

Schlaganfall wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren, im ersten Jahr

krankheitsbedingte Arbeitsausfälle von 25 Prozent der

Jahresarbeitszeit aufweisen. Hinzu kommen die Arbeitsausfälle der

Menschen aus dem Umfeld der Patienten, die die Patienten pflegen und

unterstützen. Diese verpassen 5% ihrer Jahresarbeitszeit.(1)



Der Studie zufolge fehlen in der Schweiz Patienten nach einem

akuten Koronarsyndrom im Durchschnitt 79 Tage am Arbeitsplatz.

Menschen, die diese Patienten pflegen, versäumen 10 weitere

Arbeitstage in ihrem Job. Schlaganfallpatienten und diejenigen, die

sie pflegen, verpassen durchschnittlich 42 bzw. 3 Arbeitstage. Mehr

als 48 Prozent der Arbeitszeitverluste von Mykoardinfarkt- und

Schlaganfallpatienten sind auf Krankenhausaufenthalte sowie

Krankheitsurlaub nach dem Ereignis zurückzuführen. Darüber hinaus

bleibt auch die Produktivität der Patienten nach der Rückkehr an den

Arbeitsplatz beeinträchtigt: Sowohl Herzinfarkt- als auch

Schlaganfallpatienten verlieren im Durchschnitt jeweils 4 Arbeitstage

durch einen so genannten Presenteeismus (wenn eine Person bei der

Arbeit zwar anwesend, aber aufgrund ihres Gesundheitszustandes nicht

voll leistungsfähig ist). Die mit Produktivitätsverlusten verbundenen

indirekten Kosten belaufen sich auf CHF 25'708 für akutes

Koronarsyndrom und CHF 13'097 für Schlaganfall, was mit den

publizierten direkten Kosten vergleichbar ist und somit die

wirtschaftliche Belastung in der Schweiz durch kardiovaskuläre

Ereignisse verdoppelt.(2)



"Der Produktivitätsverlust in Zusammenhang mit kardiovaskulären

Ereignissen ist erheblich. Diese Studie zeigt, dass die vollen

finanziellen Kosten eines akuten Koronarsyndroms oder Schlaganfalls

doppelt so hoch sein können wie die direkten medizinischen Kosten,

wenn die Ausfallzeiten von Patienten und pflegenden Personen

mitberücksichtigt werden. Kontinuierliche Bemühungen, modifizierbare

kardiovaskuläre Risikofaktoren anzugehen und den Einsatz von

lipidsenkenden Therapien zu optimieren, werden sich positiv auf die

Gesundheit und Langlebigkeit der Bevölkerung auswirken und

gleichzeitig die damit verbundene wirtschaftliche Belastung

verringern" erklärt Professor François Mach, Leiter der Abteilung

Kardiologie, Universität Genf.



394 Patienten (196 Fälle mit akutem Koronarsyndsrom und 198

Schlaganfälle) aus sieben europäischen Ländern beantworteten den

validierten Productivity Cost Questionnaire (iPCQ) des Institute of

Medical Technology Assessment (iMAT). Alle Patienten kehrten drei bis

zwölf Monate nach dem Ereignis wieder an ihren Arbeitsplatz zurück.

In der Schweiz waren 24 Herzinfarkt- und 35-Schlaganfall-Patienten

involviert. In den untersuchten europäischen Ländern waren 61 Prozent

der durch kardiovaskuläre Ereignisse verlorenen Arbeitstage auf

Krankenhausaufenthalte und Krankheitsfälle unmittelbar nach dem

Ereignis zurückzuführen.(3) Die Studie ergab, dass

Herzinfarktpatienten in der Schweiz ähnlich viel Zeit im Krankenhaus

und im Krankenstand verlieren wie im europäischen Durchschnitt, aber

mehr Zeit nach der Rückkehr an den Arbeitsplatz verloren geht: durch

kurzfristige Ausfälle und Presenteismus. Aufgrund der in der Schweiz

spezifischen Versorgungsabläufe von Schlaganfallpatienten hatten die

in die Studie aufgenommenen Patienten nur leichte kognitive

Einschränkungen, die mit relativ niedrigen Kosten einhergehen.

Produktivitätseinbussen in der Bevölkerung haben auch eine negative

psychosoziale Folge für die Patienten und ihre Familien. Einige der

befragten Patienten mussten ihren Arbeitsplatz und ihren Beruf

wechseln, ihre Arbeitszeiten verkürzen oder sie benötigten

Unterstützung von Freunden und Familie. Die Studie konzentrierte sich

nur auf die Patienten, die in der Lage waren, wieder ins Arbeitsleben

zurückzukehren.



Bitte sehen Sie den Link, um die veröffentlichte Arbeit online zu

lesen: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2047487319834770



Über die Studie



Die länderübergreifende Querschnittsstudie wurde in Belgien,

Frankreich, Polen, Portugal, Spanien, in der Schweiz und im

Vereinigten Königreich durchgeführt. Die Patienten wurden im Zeitraum

September 2016 bis November 2017 im Rahmen einer Routineuntersuchung

entweder von einem Krankenhauskardiologen oder von einem Neurologen

rekrutiert. Das Durchschnittsalter der Patienten in der Studie betrug

53 Jahre - sowohl in Europa als auch in der Schweiz. Um für die

Studie in Frage zu kommen, mussten die Patienten drei bis zwölf

Monate vor dem Rekrutierungsbesuch wegen akutem Koronarsyndrom oder

Schlaganfall ins Krankenhaus eingeliefert worden sein, eine bezahlte

Beschäftigung haben und während des Krankenhausaufenthaltes aufgrund

eines kardiovaskulären Ereignisses eine lipidsenkende Therapie

erhalten haben. Die Patienten wurden mit dem vom Institut für

Medizintechnologiebewertung der Erasmus-Universität Rotterdam

entwickelten iPCQ befragt. Die Ausfalltage der Personen, die die

Patienten pflegten, wurden ermittelt, indem die Patienten gefragt

wurden, wie viele Tage sie die Hilfe von Angehörigen benötigten und

wie lange sie diese benötigen werden. Die Ausfallstunden wurden

entsprechend mit den Lohnkosten des jeweiligen Landes multipliziert -

in der Schweiz mit den Lohnkosten von 2017 (CHF 61/Stunde). Die

Studie wurde von Amgen finanziert.



Über Amgen



Amgen ist ein weltweit führendes unabhängiges

BiotechnologieUnternehmen, das mit nahezu 20.000 Mitarbeitern in fast

100 Ländern weltweit seit über 35 Jahren vertreten ist. In der

Schweiz arbeiten wir an unserem Standort in Rotkreuz mit rund 320

Mitarbeitern täglich daran, Patienten zu helfen. Weltweit profitieren

jährlich Millionen von Patienten mit schweren oder seltenen

Erkrankungen von unseren Therapien. Unsere Arzneimittel werden in der

Nephrologie, Kardiologie, Hämatologie, Onkologie, Knochengesundheit

und bei diversen entzündlichen Erkrankungen eingesetzt. Wir verfügen

über eine vielfältige Pipeline und werden bald Biosimilars mit in

unser Portfolio aufnehmen.



Referenzen/Fussnoten:



(1)Kotseva K. et al., Patient and Caregiver Productivity loss and

indirect costs associated with cardiovascular events in Europe.

European Journal of Preventive Cardiology 0(00) 1-8. 2019.

(2)Fussnote: Die im Manuskript veröffentlichten Werte sind

kaufkraftbereinigt und betragen 23'160 EUR für ACS und 11'799 EUR für

Schlaganfall und wurden mit den in EuroStat 2017 veröffentlichten

Umrechnungskursen in Schweizer Franken umgerechnet: 1 EUR = 1.11 CHF.

(3)Kotseva K. et al., Patient and Caregiver Productivity loss and

indirect costs associated with cardiovascular events in Europe.

Poster presentation at European Society of Cardiology (ESC) congress,

Munich, Germany; August 25-29, 2018.



