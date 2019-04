Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Banken des Euroraums haben ihre Standards bei der Kreditvergabe an Unternehmen im ersten Quartal 2019 entgegen den Erwartungen nicht gestrafft. Wie aus dem aktuellen Quartalsbericht zur Kreditvergabe der Europäischen Zentralbank (EZB) außerdem hervorgeht, sehen sich die Banken durch den Negativzins nicht in ihrer Fähigkeit zur Kreditvergabe beeinträchtigt.

Nach Mitteilung der EZB überstieg der Prozentsatz der Banken mit lockereren Kreditstandards den Prozentsatz von Banken mit strafferen Standards um 1 Punkt. Die Institute selbst hatten für das erste Quartal eine Straffung um 2 Punkte erwartet. Im dritten Quartal hatte es einen Lockerungssaldo von 1 Punkt gegeben. Für das zweite Quartal wird eine weitere Lockerung erwartet.

Wichtigste Ursache der Lockerung im ersten Quartal war laut EZB weiterhin der hohe Wettbewerbsdruck. Dagegen wirkten Finanzierungskosten, bilanzielle Einschränkungen und eine gestiegene Risikowahrnehmung in Richtung strafferer Kreditstandards. Die Institute gaben an, dass der negative Einlagensatz zwar ihre Nettozinseinnahmen belastet, auf der anderen Seite aber zu einem höheren Volumen in allen Kreditkategorien führt.

Die EZB prüft derzeit, ob und wie stark die negativen Zinsen die Fähigkeit der Banken zur Kreditvergabe einschränken. Nach Angaben von Chefvolkswirt Peter Praet erwägt sie, ein System abgestufter Einlagenszinsen einzuführen, wodurch ein Teil der Überschusseinlagen der Banken bei der EZB vom Strafzins (minus 0,40 Prozent) teilweise freigestellt würden.

In Frankreich wurden die Unternehmenskreditstandards um 4 Punkte gelockert und in den Niederlanden sogar um 24. In Italien blieben sie unverändert, in Deutschland wurden sie um 3 Punkte gestrafft.

Kreditstandards umfassen unter anderem Zinsen, Anforderungen an Sicherheiten, Kreditlaufzeiten und Tilgungsraten. Sie sind bankinterne Richtlinien dazu, welche Art von Krediten eine Bank wünschenswert findet, welche sektorspezifischen und geografischen Prioritäten zu beachten sind, welche Sicherheiten als akzeptabel gelten und welche Voraussetzungen (Bilanzsituation, Einkommenslage, Alter oder Beschäftigungsstatus) ein Kreditnehmer erfüllen muss.

