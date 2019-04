Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie vor der Berichtssaison der Konsumgüterhersteller. Die meisten Unternehmen dürften schleppend ins Jahr gestartet sein, so der Experte. Er kürzte seine Schätzungen für das erste Quartal, ließ sie für das Gesamtjahr aber größtenteils unverändert. Beiersdorf zählt zu seinen Favoriten./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2019 / 01:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2019-04-09/10:41

ISIN: DE0005200000