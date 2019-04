Die Airbus-Subventionen der EU würden in den USA einen Schaden von 11 Milliarden US-Dollar verursachen - sagt US Handelsvertreter Robert Lighthizer und droht deshalb mit weiteren Strafzöllen. Damit geht der seit 2004 andauernde Streit um die Subventionen von Airbus und Boing in die nächste Runde... Ansonsten verläuft der Handel in ruhigen Bahnen, berichtet Cornelia Frey vom Stuttgarter Börsenparkett.