Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Just Eat vor Zahlen zum ersten Quartal von 815 auf 859 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Kennziffern des Essenslieferanten dürften nicht gerade als starker Kurstreiber fungieren, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete er mit seinen erhöhten mittelfristigen Profitabilitätsprognosen./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2019 / 19:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2019-04-09/10:48

ISIN: GB00BKX5CN86