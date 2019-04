GBC AG: 27. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz // Jetzt unter www.mkk-konferenz.de anmelden DGAP-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges GBC AG: 27. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz // Jetzt unter www.mkk-konferenz.de anmelden 09.04.2019 / 10:51 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Sehr geehrte Damen und Herren, am 7. & 8. Mai 2019 findet die 27. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz statt. * Wir freuen uns, auf über 40 vielversprechende Unternehmenspräsentationen der teilnehmenden Aktiengesellschaften aus dem Small- und Mid-Cap Bereich. * Wie gewohnt werden Sie Heuking Kühn Lüer Wojtek PartG mbB und Pinsent Masons Germany LLP als Rechtspartner der MKK ihren Talks zu aktuellen Themen informieren. * Am Abend des ersten Konferenztags laden wir ab 18:30 Uhr herzlich zur Afterwork-Party in die STIGLERIE ein. * Übernachtungsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe zum Konferenzhotel können Sie hier direkt über uns buchen (begrenztes Kontingent). * Sie können sich für Einzelgespräche bis 24. April 2019 und für die Konferenz bis 30. April 2019 ausschließlich unter www.mkk-konferenz.de anmelden. Das sagen unsere Teilnehmer über die MKK: Dr. René Schiller Director of Communications & Investor Relations, GK Software SE Die MKK und die ZKK sind für uns wichtige Termine in unserem alljährlichen Roadshow-Kalender. Denn die immer professionell organisierten Veranstaltungen passen hervorragend zu unseren Veröffentlichungsterminen und bieten uns die Möglichkeit, zeitnah und in konzentrierter Form die Community für den Small- und MidCap-Markt zu treffen. Kosten: Presse und Institutionelle Investoren kostenfrei, ansonsten 350,- EUR (zzgl. MwSt) Kontakt für Rückfragen: GBC AG Kristina Bauer und Marita Conzelmann Halderstraße 27 86150 Augsburg +49 821 241133-44 oder -49 konferenz@gbc-ag.de 09.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 797447 09.04.2019 ISIN + AXC0123 2019-04-09/10:51