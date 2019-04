Zinsfreunde aufgepasst - Vontobel hat auf Wirecard eine frische Aktienanleihe emittiert. Der Kupon beträgt 17,50 Prozent. Der Basispreis liegt bei 100 Euro. Wer mit der volatilen Aktie leben kann, erhält also tolle Zinsen. Die WKN lautet VF4L64. Wer mehr über Aktienanleihen erfahren möchte, erhalt in dieser Broschüre alle relevanten Informationen. Ebenfalls in der Zeichnung sind Aktienanleihen auf ...

