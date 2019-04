Die Deutsche Bank empfiehlt Xing wegen einer anspruchsvoller gewordenen Bewertung nicht mehr zum Kauf. Analystin Nizla Naizer stufte die Papiere des Karrierenetzwerks daher in einer am Dienstag vorliegenden Studie von "Buy" auf "Hold" ab, hob aber das Kursziel leicht von 329 auf 335 Euro an.

Wie die Expertin schrieb, kann das SDax-Unternehmen zwar in einem wenig durchdrungenen Markt insgesamt weiter wachsen. Sie lobte dabei die führende Marktposition und das schnelle Wachstum mit Dienstleistungen zur Personalbeschaffung.

All dies scheine die aktuelle Bewertung der Papiere nach gutem Lauf aber schon abzubilden, fügte sie hinzu. Mit 335 Euro bringe ihr Kursziel nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial für den Kurs mit sich. Auch wenn die Aktie am Dienstag nach dem Kommentar von Naizer um fast 3 Prozent auf 323,50 Euro fiel, steht sie im bisherigen Jahresverlauf noch immer mit mehr als einem Drittel im Plus. Der SDax hat zeitgleich nur gut 20 Prozent gewonnen.

In ihrer Studie nahm die Expertin auch Bezug auf die jüngste Übernahme der Jobvermittlungsplattform Honeypot. Der Zukauf erhöhe zwar den Umsatz, reduziere jedoch das operative Ergebnis (Ebitda) des Karrierenetzwerks in den Jahren 2019 und 2020. Dies einbezogen, sei die Aktie derzeit höher bewertet als im historischen Durchschnitt.

Mit der Einstufung "Hold" empfiehlt die Deutsche Bank auf Basis der erwarteten Gesamtrendite für die kommenden zwölf Monate, die Aktie weder zu kaufen noch zu verkaufen./tih/bek/fba

Analysierendes Institut Deutsche Bank.

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2019 / 17:30 / GMT

ISIN DE000XNG8888

AXC0131 2019-04-09/11:06