Die Aktie von Medigene hat in der vergangenen Woche ein klares Lebenszeichen von sich gegeben. Mehr als 27 Prozent ging es zeitweise im Wochenverlauf nach oben. Bereits am vergangenen Freitag begannen die Gewinne aber zu bröckeln. In der laufenden Woche setzten sich die Gewinnmitnahmen fort. Dabei rutschte die Aktie auch wieder unter den wichtigen Widerstand in Form der 200-Tage-Linie zurück.

Den vollständigen Artikel lesen ...