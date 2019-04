Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Europäische Unternehmensanleihen schnitten auch im März positiv ab und können somit auf eine sehr erfreuliche Quartalsentwicklung zurückschauen (+3,2 Prozent), so die Experten von Union Investment.Als stützend hätten sich erneut die Notenbanken erwiesen. In den USA habe die US-Notenbank FED eine regelrechte Kehrtwende vollzogen. Weitere Zinserhöhungen dürften zumindest für dieses Jahr wohl vom Tisch sein. Darüber hinaus solle der Bilanzabbau gestoppt werden. Auch in Europa seien verhaltene Töne wahrzunehmen gewesen. EZB-Präsident Draghi habe bekannt gegeben, in diesem Jahr keine Zinserhöhung durchführen zu wollen. Darüber hinaus seien neue Langfristtender für den Herbst angekündigt worden. In Kombination mit den schwachen Konjunkturdaten habe sich ein sehr freundliches Umfeld für Rentenanlagen ergeben. Staatsanleihen hätten stark zugelegt, doch auch der europäische Unternehmensanleihesektor habe, gemessen am ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate-Index (ER00), ein Plus von 1,4 Prozent verbucht. Die Risikoaufschläge seien dabei weiter zurückgekommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...