Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die EZB dürfte bei der Sitzung am Donnerstag kaum weitere expansive Maßnahmen ankündigen, so die Analysten der DekaBank.Weder mit Blick auf einen gestaffelten Einlagensatz noch mit Blick auf Einzelheiten der neuen TLTROs sollte viel Neues verkündet werden. Gemessen an den "dovishen" Markterwartungen sei damit das Potenzial für deutliche Renditerückgänge bei Bunds nahezu ausgereizt, solange die Wirtschaftsdaten nicht verstärkt auf eine hohe Rezessionswahrscheinlichkeit für die Eurozone hindeuten würden. ...

