Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Dynamic Absolute Return D (ISIN DE000A1WZ3Z8/ WKN A1WZ3Z) schloss den März mit per Saldo unverändertem Anteilpreis ab, so die Experten von Sauren.Seit Jahresbeginn weise der Dachfonds einen Wertrückgang in Höhe von 0,3% auf.Unter den aktienorientierten Absolute-Return-Fonds des Portfolios habe der Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund (ISIN IE00BF1D7C38/ WKN A2DXVW) eine Wertminderung in Höhe von 2,8% hinzunehmen gehabt, wobei der von Andrew Kurita verwaltete Fonds vor allem unter der Entwicklung von drei Einzelwerten gelitten habe. Der von Guy Rushton verwaltete Polar UK Absolute Equity Fund (ISIN IE00BQLDRT72/ WKN A12CD0) habe ebenfalls ein negatives Ergebnis verzeichnet und um 1,1% nachgegeben. ...

