Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Diesen Freitag wäre es so weit: Nach momentanem Stand der Dinge müsste Großbritannien dann ohne Abkommen die EU verlassen, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Doch schon jetzt werde von einer weiteren Verschiebung des EU-Austritts gesprochen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...