Im laufenden Jahr ist bei K+S mit einem deutlichen Gewinnsprung zu rechnen. Auch der mittel- und langfristige Ausblick des Düngemittel- und Salzkonzerns passen. Dennoch will der Funke bei der Aktie noch nicht so richtig überspringen. Das könnte sich in Kürze ändern. Mit dem Sprung über den Widerstand bei 17,75 Euro würde ein massives Kaufsignal generiert.

