WOLFSBURG (Dow Jones)--Volkswagen hat bei seiner namensgebenden Marke im März wegen eines deutlich schwächeren China-Geschäfts weniger Autos abgesetzt. Der Absatz fiel weltweit um 7,2 Prozent auf 542.700 Einheiten, wie der Konzern mitteilte. Seit Januar haben die Wolfsburger damit 1,456 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, ein Minus von 4,5 Prozent.

In China, dem wichtigsten Einzelmarkt, verkaufte das Unternehmen im Berichtsmonat 242.900 Volkswagen und somit 9,9 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Von Januar bis März ergab sich ein Minus von 6,9 Prozent auf 703.400 Pkw.

"Die anhaltende Kaufzurückhaltung in China hat sich im ersten Quartal wie erwartet in unseren Auslieferungszahlen bemerkbar gemacht", so Volkswagen-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann. "Trotzdem bauen wir unseren Marktanteil dort weiter deutlich aus."

Im Heimatmarkt gingen den weiteren Angaben zufolge 52.700 Autos mit den VW-Zeichen an die Kunden, ein Minus von 3,2 Prozent. Europaweit setzte die Marke VW im Monat 3,5 Prozent weniger ab; seit Anfang des Jahres lag das Minus bei 1,9 Prozent.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2019 05:06 ET (09:06 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.