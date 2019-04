MOBOTIX AG: Veränderungen im Aufsichtsrat der MOBOTIX sowie Aktienerwerb durch Vorstände DGAP-News: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Personalie/Transaktion eigene Aktien MOBOTIX AG: Veränderungen im Aufsichtsrat der MOBOTIX sowie Aktienerwerb durch Vorstände 09.04.2019 / 12:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Kunihiro Koshizuka, langjähriges Mitglied des Aufsichtsrats der MOBOTIX AG, hat mit Wirkung zum Ablauf des 30. April 2019 die Niederlegung seines Amts erklärt. Hierüber hat Herr Koshizuka den Vorstand der MOBOTIX AG unterrichtet. Seit Mai 2016 ist er Mitglied im Aufsichtsrat der MOBOTIX AG. Bei dem zuständigen Gericht ist ein Antrag auf Bestellung eines Nachfolgers gestellt. Aufsichtsrat und Vorstand danken Herrn Koshizuka für sein langjähriges Engagement und seinen Einsatz für die MOBOTIX AG. Die Vorstandsmitglieder haben im August 2018 Aktien der MOBOTIX AG aus privaten Mitteln erworben, um ihr Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens zum Ausdruck zu bringen. Auf Basis des im März 2018 eingeführten Mitarbeiterbeteiligungsprogramms hat der Aufsichtsrat der MOBOTIX AG dem Vorstand der MOBOTIX AG die Zuteilung von Aktien aus dem Eigenbestand der MOBOTIX AG gewährt. Dem Vorstand wurden daher am 4. April 2019 entsprechende Aktien zugeteilt. 09.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MOBOTIX AG Kaiserstraße 67722 Langmeil Deutschland Telefon: +49 (0)6302-9816-0 Fax: +49 (0)6302-9816-190 E-Mail: ir@mobotix.com Internet: www.mobotix.com ISIN: DE0005218309 WKN: 521830 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 797439 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 797439 09.04.2019 ISIN DE0005218309 AXC0155 2019-04-09/12:00