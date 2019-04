Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: CENIT AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu CENIT AG Unternehmen: CENIT AG ISIN: DE0005407100 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 20,30 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2019 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann Umsätze mit eigener Software unter Erwartungen, EBIT-Prognose daher verfehlt, Prognosen etwas konservativer ausformuliert, attraktive Perspektive gemäß 'CENIT 2025' Die CENIT hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 zwar mit 169,99 Mio. EUR (VJ: 151,70 Mio. EUR) einen neuen Umsatzrekordwert erreicht, insgesamt wurden aber unsere Prognosen sowie die ursprüngliche Unternehmens-Guidance verfehlt. Gemäß Unternehmensprognosen wurden Umsatzerlöse in Höhe von 175 - 180 Mio. EUR in Aussicht gestellt. Als Hauptursache für die unter den Erwartungen gebliebene Umsatzentwicklung wird der deutliche Rückgang der Umsätze mit Eigensoftware genannt. Diese lagen insbesondere aufgrund Entwicklungsverzögerungen bei neuen Softwarefunktionen der digitalen Fabrik mit 15,45 Mio. EUR (VJ: 17,56 Mio. EUR) unterhalb des Vorjahreswertes. Erwartungsgemäß kletterten aber die Umsätze mit Fremdsoftware, nachdem die in 2017 erworbene KEONYS in 2018 erstmals über ein volles Geschäftsjahr in der CENIT-Gruppe eingegliedert war, deutlich auf 104,30 Mio. EUR (VJ: 82,36 Mio. EUR). Die französische KEONYS agiert dabei als Reseller von PLML ösungen von Dassault Systèmes. Mit dem Erwerb dieser Gesellschaft avancierte die CENIT AG zum weltweit größten VAR für Dassault-Lösungen. Der erreichte Anstieg bei den Gesamtumsätzen ist demnach ausschließlich diesem anorganischen Effekt zuzuschreiben. Organisch hätte die CENIT AG eine insgesamt um 2,2 % rückläufige Umsatzentwicklung ausgewiesen. Da die rückläufige Umsatzentwicklung auf eine Minderung der besonders margen-starken Eigensoftware-Umsätze basierte, hatte dies eine starke Auswirkung auf die operative Ergebnisentwicklung der CENIT AG. Entsprechend reduzierte sich das EBIT auf 9,03 Mio. EUR (VJ: 12,84 Mio. EUR) und die dazugehörige EBIT-Marge auf 5,3 % (VJ: 8,5 %). Auch wenn durch den KEONYSErwerb das Rentabilitätsniveau grundsätzlich niedriger ausfällt, ist das 2018er EBIT unter den Erwartungen ausgefallen. Laut im Jahresverlauf angepasster Unternehmensprognose war ein EBIT in Höhe von rund 10 Mio. EUR in Aussicht gestellt. Entsprechend verhalten fällt die Unternehmensprognose für das laufende Geschäftsjahr 2019 aus. In den erwarteten Umsätzen in Höhe von rund 170 Mio. EUR sowie im EBIT in Höhe von rund 10,00 Mio. EUR erkennen wir auch die Erwartung einer konjunkturell bedingten schwächeren Nachfrageentwicklung. Mit Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2018 hat das CENIT-Management zudem die Eckdaten der langfristigen Planung 'CENIT 2025' bekannt gegeben. In 2025 sollen demnach Umsatzerlöse in Höhe von 300 Mio. EUR, ein Eigensoftware-Anteil von über 10 % sowie eine EBIT-Marge in Höhe von 8 - 10 % erreicht werden. Auf dieser Basis haben wir unsere Umsatz- und Ergebnisschätzungen ausformuliert, wobei wir aber noch unter den 'CENIT 2025'-Vorgaben bleiben. Grundsätzlich gehen wir aber von einer tendenziellen Verbesserung beim Produktmix, mit einem höheren Anteil an Umsätzen mit eigener Software aus, was sich positiv auf die Ergebnisentwicklung auswirken sollte. Bis zum Geschäftsjahr 2021, unserer letzten Schätzperiode, sollte das EBIT überproportional ansteigen und eine EBIT-Marge von 7,0 % erreichen. Auf dieser Basis haben wir im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells ein neues Kursziel in Höhe von 20,30 EUR (bisher: 22,50 EUR) je Aktie ermittelt. Wir haben dabei die Auswirkungen aus der erstmaligen Anwendung von IFRS 16 berücksichtigt, wonach einerseits eine Bilanzverlängerung in Höhe von 16,2 Mio. EUR sowie andererseits Verschiebungen innerhalb der GuVPositionen entstehen. Die GuV-Auswirkungen halten sich jedoch, zumindest bei der Betrachtung auf EBIT-Basis, in Grenzen. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau in Höhe von 13,40 EUR vergeben wir weiterhin das Rating KAUFEN. Erwähnenswert ist zudem die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,60 EUR, was einer hohen Dividendenrendite von 4,5 % entspricht. Die geplante Dividende liegt zwar unter dem Niveau der Vorjahre (Dividenden in Höhe von 0,90 EUR - 1,00 EUR je Aktie), hierbei handelt es sich aber um eine Rückkehr zur Ausschüttungspolitik von 50 % des AG-Jahresgewinns. In den Vorjahren wurde jeweils, aufgrund der guten Liquiditätsausstattung, zeitlich begrenzt eine Sockeldividende ausgeschüttet, welche nun ausgelaufen ist. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17789.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de

