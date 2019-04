Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hat die drei Gewinner der Ausschreibung für den Anbau und Vertrieb von medizinischem Cannabis in Deutschland bekannt gegeben. Gegen die Entscheidung kann allerdings noch bis zum 17. April geklagt werden. Die erste Ausschreibung im vergangenen Jahr beispielsweise wurde aufgrund einer Fristverletzung aufgehoben. Gegen die zweite hatte Gerüchten zufolge Aphria geklagt. Das Unternehmen dürfte nun aber seine Klage wohl zurückziehen. Denn Aphria ist neben Aurora Cannabis ein der großen Gewinner der Ausschreibung. Das Unternehmen hat ebenfalls den Zuschlag für den Anbau von medizinischem Cannabis in Deutschland erhalten. Neben den beiden Kanadiern hat außerdem die in Berlin ansässige Firma Demecan ebenfalls grünes Licht erhalten. 79 Bieter beziehungsweise Bietergemeinschaften hatten im Ausschreibungsverfahren des BfArM teilgenommen. Drei von insgesamt 13 Losen gingen an die Berliner, je fünf an Aurora Cannabis und Aphria. Ein Los steht für eine Jahresmenge von 200 Kilogramm Cannabisblüten. Aurora Cannabis und Aphira können somit für den vorgesehenen Zeitraum von vier Jahren pro Jahr eine Tonne liefern. Dies verspricht Einnahmen in Millionenhöhe.

