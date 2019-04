Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Geldmarkt sollte in dieser Woche die Notenbanksitzung der EZB mit besonderem Interesse beachten, so die Analysten der Nord LB.Mit Blick auf Anpassungen an den maßgeblichen Leitzinsen für Euroland sei nicht damit zu rechnen, dass Meldungen über Bewegungen bei den Zinssätzen über die Börsenticker laufen würden. Der Fokus dürfte wieder einmal vor allem auf den Worten Mario Draghis liegen. Auch angesichts der vor kurzem zeitlich weiter nach hinten verschobenen Zinswende scheine man in der EZB darüber nachzudenken, wie man den Banken in Euroland helfen könnte, ihre Profitabilität durch Anpassungen am Prozedere der geldpolitischen Steuerung durch die Notenbank in Frankfurt zu verbessern. Dieser Punkt werde ganz klar im Zentrum des Interesses der Marktteilnehmer stehen. ...

