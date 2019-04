Bonn (www.anleihencheck.de) - Der weitestgehend impulslose Handel am deutschen Rentenmarkt setzte sich auch zum Wochenauftakt fort, so die Analysten von Postbank Research.Im Vorfeld wichtiger Ereignisse und Datenveröffentlichungen am morgigen Mittwoch - EU-Brexit-Gipfel, EZB-Ratssitzung, US-Verbraucherpreisdaten und FOMC-Minutes - hätten die Renditen 10- und 5-jähriger Bundesanleihen mit 0,00% beziehungsweise -0,45% auf ihren jeweiligen Niveaus vom vergangenen Freitag verharrt. Hingegen seien US-Staatsanleihen angesichts einer nachlassenden Risikoaversion zum Wochenbeginn weniger gefragt gewesen. Die Rendite 10-jähriger Papiere sei 2 Basispunkte auf 2,52% geklettert. (09.04.2019/alc/a/a) ...

