New Taipei City, Taiwan (ots/PRNewswire) - Vom 8. - 11. April sprengt Infortrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.com/UrlC ounter/DE/PR/NAB_2019_ATTO_20190409001?re=/de/Home) (TWSE: 2495) die Grenzen der Workflow-Effizienz und präsentiert eine 2 x 25 Gb iSCSI SAN-Lösung mit hoher Bandbreite sowie EonStor GS Unified Storage (htt ps://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/NAB_2019_ATTO_20190409002?re =/de/products/GS) und GSa AFA (https://www.infortrend.com/UrlCounter/ DE/PR/NAB_2019_ATTO_20190409003?re=/de/products/GSa) (All-Flash Array) auf der 2019 NAB-Messe in Las Vegas, Nevada.



Infortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/NAB_2019_A TTO_20190409001?re=/de/Home) ist im Las Vegas Convention Center im Erdgeschoss der Südhalle an Stand SL 7624 zu finden und zeigt dort seine Komplettlösungen mit ATTO-Technologie (http://bit.ly/2OOGxkT) für die anspruchvollen Medienkollaborationsumgebungen der heutigen Zeit.



Mit der Verbreitung der High-Definition-Produktion und der Bereitstellung von Formaten wie 8K und höher, ist für Medienspeichersysteme nicht nur eine unvergleichliche IOPs-Leistung erforderlich, sondern auch schnellere und effizientere E/A für den Austausch von Daten in Netzwerken.



Eine einzige 25-GbE-Spur bietet die 2,5-fache Bandbreite und ist abwärts kompatibel mit 10 GbE. Durch die Ethernet-Anschlüsse mit 25 Gb/s auf den Hostplatinen stellt Infortrend (https://www.infortrend.c om/UrlCounter/DE/PR/NAB_2019_ATTO_20190409001?re=/de/Home) seinen M&E-Kunden eine höhere Bandbreite in Ethernet-Netzwerken zur Verfügung. Mit Blick auf die Systemkonfiguration kann ein Dual Controller GS 3000 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/NAB_2 019_ATTO_20190409004?re=/de/products/families/GS/3000)-System bis zu acht 25-Gb/s-Ethernet-Anschlüsse mit zwei Hostplatinen pro Controller unterstützen.



"Die EonStor GS Unified Storage-Familie (https://www.infortrend.co m/UrlCounter/DE/PR/NAB_2019_ATTO_20190409002?re=/de/products/GS) sorgt bereits für außergewöhnliche Medienspeicherleistung, aber EonStor GSa AFA (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/NAB_2019 _ATTO_20190409003?re=/de/products/GSa) geht mit der höheren IOPs und der reduzierten Latenz noch einen Schritt weiter. Mit einer 25-GbE-Verbindung bieten wir unseren Kunden eine umfassende Rich-Media-Lösung, die 8K-Geräte zu Höchstleistungen verhilft", erklärt Thomas Kao, Leiter der Abteilung Produktplanung.



Infortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/NAB_2019_ ATTO_20190409001?re=/de/Home)(TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.infortrend.com/



