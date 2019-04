Hannover (www.aktiencheck.de) - Die globalen Ölmärkte setzten auch in der ersten Aprilwoche ihren Aufwärtstrend fort und notierten am vergangenen Freitag auf einem neuen Jahreshoch bei USD 70,34 pro Barrel Brent um satte 3% fester als Ende März, so die Analysten der Nord LB. Neben den grundlegenden Unterstützungsfaktoren der OPEC Fördermengenbegrenzungen und den US-Sanktionen gegen den Iran und Venezuela hätten starke US-Arbeitsmarktdaten sowie die Hoffnung auf eine baldige Lösung des US-chinesischen Handelskonflikts trotz eines starken Anstiegs der US-Bohraktivitäten für gute Laune an den Ölmärkten gesorgt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...