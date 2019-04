Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat sich an der Neuemission der stark überzeichneten 4,25%-Anleihe der Katjes International GmbH & Co. KG mit Laufzeit bis 2024 (WKN: A2TST9) mit einer Zeichnung beteiligt. Das teilte das Fondsmanagement am Morgen mit.

Katjes International-Anleihe 2019/24

ANLEIHE CHECK: Die nicht nachrangige und unbesicherte Mittelstandsanleihe der Katjes International GmbH & Co. KG ist mit einem Zinskupon von 4,25% p.a. ausgestattet und hat eine fünfjährige Laufzeit bis zum 12.04.2024. Im Rahmen der Emission wurden 110 Mio. Euro mit einer Stückelung von 1.000 Euro ...

