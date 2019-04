China, Indien und bald auch die USA? Die Notenbanken drehen weiter an der Zinsschraube. Wird eine schwache Berichtssaison das noch befeuern, Robert Halver?



Erstmals seit 2016 sinkende Unternehmensgewinne auf Quartalsbasis zur Berichtssaison? Die Notenbanken drehen an der Zinsschraube. Die FED mit der Zinswende der Zinswende. Und was heißt das für die zum Teil sehr ordentlich gelaufenen Börsen? Antje Erhard fragt Robert Halver.