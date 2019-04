Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Q1-Zahlen - Konzernumsatz um 2,3 % auf 64,8 Mio. EUR gestiegen DGAP-News: Bijou Brigitte modische Accessoires AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Umsatzentwicklung Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Q1-Zahlen - Konzernumsatz um 2,3 % auf 64,8 Mio. EUR gestiegen 09.04.2019 / 12:49 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Q1-Zahlen: Konzernumsatz um 2,3 % auf 64,8 Mio. EUR gestiegen Hamburg, 09. April 2019 - Der Bijou Brigitte-Konzern startete positiv in das Jahr 2019 und erzielte im ersten Quartal nach vorläufigen Zahlen mit 64,8 Mio. EUR einen um 2,3 % höheren Umsatz als im Vorjahr (Q1 2018: 63,4 Mio. EUR). Bijou Brigitte bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2019. Der Konzern erwartet einen Umsatz zwischen 320 und 330 Mio. EUR. Ansprechpartner für Rückfragen: Hannah Höchst, Investor Relations / Wirtschaftspresse Tel.: +49 (0) 40 / 606 09 - 3250 Fax: +49 (0) 40 / 602 64 09 E-Mail: ir@bijou-brigitte.com wirtschaftspresse@bijou-brigitte.com 09.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Bijou Brigitte modische Accessoires AG Poppenbütteler Bogen 1 22399 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 60609-0 Fax: +49 (0)40 6026409 E-Mail: ir@bijou-brigitte.com Internet: www.group.bijou-brigitte.com ISIN: DE0005229504 WKN: 522950 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 797577 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 797577 09.04.2019 ISIN DE0005229504 AXC0177 2019-04-09/12:50