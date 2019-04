Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Prudential von 2469 auf 2428 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie des britischen Versicherers habe im laufenden Jahr zwar um rund 20 Prozent zugelegt, sich damit aber immer noch unterdurchschnittlich entwickelt, schrieb Analyst Jon Hocking in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Papier biete derzeit immer noch ein Aufwärtspotenzial von mehr als 45 Prozent./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2019 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2019-04-09/12:51

ISIN: GB0007099541