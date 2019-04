effiziente Kombination aus IP-basiertem Live-Video-Management und LiveUs Hardware-basiertem HEVC-Encoding



Hackensack, New Jersey (ots/PRNewswire) - LiveU und CBS Newspath haben ein mehrjähriges Abkommen getroffen. Die US-amerikanische Rundfunkanstalt wird LiveU Matrix nutzen, um Live-Inhalte mit ihren sieben globalen Nachrichtenbüros und über 200 Partnern auszutauschen. Als hocheffizienter Content-Dienst erlaubt LiveU Matrix den Managern in den Nachrichtenbüros, hunderten von Partnern schnell und einfach Zugriff auf Live-Feeds und andere Inhalte zu geben, die mit den LiveU Geräten vom Produktionsort übermittelt werden. Durch den Service werden die Inhalte in Echtzeit zur gemeinsamen Nutzung bereitgestellt - ohne Unterbrechung, zusätzlichen Technikaufwand oder teure Gebühren.



"Die Umstellung auf LiveU Matrix ist essenziell für unsere Strategie, die Abhängigkeit von Satelliten- und Glasfasertechnologie zu reduzieren und gleichzeitig mehr Flexibilität bei der Produktion von Nachrichten und der Verbreitung von Inhalten zu erlangen", sagt Tim Gaughan,Vice President of News Services bei CBS News.



"LiveU Matrix ergänzt die bei CBS Newspath bereits eingesetzte HEVC-Übertragungstechnologie. CBS Newspath verfügt nun über eine vollständige 'End to End' HEVC-Lösung, die außerordentliche Qualität bietet, die Bandbreiten-Anforderungen reduziert und über eine einfach zu bedienende Schnittstelle verwaltet wird", so Avi Cohen, COO und Mitgründer von LiveU.



"Für die Nutzung der LiveU Technologie war HEVC eine zentrale Voraussetzung. LiveU bietet eine 'All in one'-Lösung bestehend aus Hardware-basiertem HEVC-Encoding und IP-basiertem Video-Cloud-Management, mit der wir hochwertige Live-Feeds an unsere Teams liefern können", fügt Tom Fearing, Director of Technical Operations bei CBS Newspath hinzu.



LiveU Matrix, eine dynamische Cloud-Plattform, ermöglicht die einfache Verbreitung von Live-Inhalten über eine einzige Weboberfläche. Nutzer können Live-Feeds problemlos durchsuchen, filtern, in der Vorschau ansehen und verbreiten. Das leistungsstarke Newsroom-Tool unterstützt zudem das Taggen, Einfügen von Metadaten und eine AI-Funktion, mit der Broadcaster verschiedene Objekte und Menschen suchen, identifizieren und klassifizieren können. Eine Live-Demonstration von LiveU Matrix können Sie aktuell auf der NAB Show in Las Vegas, in der South Hall Upper am LiveU Stand Nr. SU4810, sehen. Weitere Informationen finden Sie unter https://get.liveu.tv/nab-2019/.



Über LiveU



LiveU treibt die Revolution im Bereich Live-Video aktiv voran: Der Livestreaming-Pionier ermöglicht professionelle Live-Videoübertragungen ins TV, Internet und Social Web. Dank der bewährten LiveU Übertragungslösungen können Berichterstatter ihr Publikum an Ereignissen in aller Welt teilhaben lassen. Die patentierte Bonding- und Videotransport-Technologie versetzt Videoproduzenten in die Lage, an jedem Ort und zu jeder Zeit live auf Sendung zu gehen. LiveU gewährleistet eine zuverlässige Internetverbindung mit konsistenter Bandbreite, um hochwertige Live-Videos IP-basiert erstellen, managen und verbreiten zu können. Die umfassende LiveU Produktpalette setzt branchenweit Maßstäbe in puncto Live-Videoproduktion. Von mobilen Rucksack- und Smartphone-Anwendungen über hybride Satellit-/Mobilfunk-Lösungen bis hin zu Broadcast-Units mit externen Antennen bietet LiveU das komplette Spektrum an Produkten, die es für erstklassige Live-Videoberichterstattung braucht. Darüber hinaus stellt LiveU umfangreiche cloudbasierte Videomanagement- und Distributionslösungen bereit. Mit mehr als 3.000 Kunden in über 100 Ländern hat sich die LiveU Technologie als Lösung erster Wahl für globale Rundfunkanstalten, Online-Medien, Nachrichten-Agenturen und Soziale Netzwerke durchgesetzt. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.liveu.tv oder folgen Sie uns auf Twitter, YouTube, LinkedIn und Instagram.



