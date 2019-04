Es ist schon etwas her, weshalb wir noch einmal genau nachschauen mussten. Der DAX-Rekord liegt bei 13.596 Punkten. Es ist also noch ein gutes Stück bis es der DAX wieder in die Tagesschau schafft und damit vielleicht das beste Signal zum Ausstieg gibt? Kurzfristig sehen wir bei der 12.000 ebenfalls eine sehr gute Gelegenheit Gewinne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...