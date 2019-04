Stuttgart (ots) -



Nützliche Tipps und Informationen rund ums Fahrzeug



Die neue Ausgabe von GTÜ-TV gibt wieder aktuelle Informationen und Tipps rund ums Automobil und die Fahrzeugsicherheit.



Die Themen auf einen Blick



- Sommerreifen im GTÜ-Test: Mehr Grip für Kompakte - Monopol bei § 21 StVZO gekippt: "Vollgutachten" und "Einzelabnahmen" jetzt auch bei der GTÜ - Start in die die Saison: Sicher unterwegs mit Wohnmobilen - Gut vorbereitet: Die Hauptuntersuchung in Kürze erklärt - Kosten sparen: Mit OBD-Testern auf Fehlersuche



Bei GTÜ-TV finden sich viele spannende Videos rund um die Themen Auto, Fahrzeuge, Wartung und Pflege. Neben zahlreichen Kfz-Servicethemen informiert GTÜ-TV über aktuelle Vergleichs- und Produkttests. Jeweils im Frühjahr und Herbst präsentiert GTÜ-TV den Sommer- und Winterreifentest sowie jährlich den aktuellen GTÜ-Gebrauchtwagenreport.



Für TV-Redaktionen stellen wir auf Anfrage komplette Filmbeiträge und/oder Footage-Material zu Fahrzeugthemen zur Verfügung.



