Der Kreditvergabebericht der EZB zeigt: Die Banken vergeben wieder mehr Kredite an den Unternehmenssektor. Das gibt den Notenbankern eine wichtige Orientierung.

Unternehmen in der Euro-Zone dürften wohl wieder etwas einfacher an Bankkredite kommen. Die Geldhäuser rechnen für das zweite Quartal mit einer Lockerung ihrer Richtlinien für die Vergabe von Firmendarlehen, wie eine am Dienstag veröffentlichte Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) unter Kreditinstituten ergab.

Im ersten Quartal 2019 seien die Vergabestandards weitgehend unverändert geblieben. Dagegen verschärften Banken ihre Richtlinien für private Immobiliendarlehen zum Jahresstart ...

