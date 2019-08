Die MYbank von Alibaba-Chef Jack Ma startete bereits im Jahr 2015 und vergibt Kredite hauptsächlich an kleine Unternehmen und Privatpersonen. Sie verleiht Summen von bis zu 798.000 US-Dollar an Kunden, denen es nur erschwert möglich wäre Kredite von großen Banken zu erhalten.Das MYbank-KonzeptSeit Gründung der Bank vor vier Jahren hat die MYbank insgesamt 290 Milliarden US-Dollar in Form von Krediten an knapp 16 Millionen kleine Firmen vergeben, wobei sich die Ausfallrate bei nur ...

