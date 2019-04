Die Aktie von Cartier Resources bereitet sich langsam auf den Ausbruch vor. Viele Trader warten aber offenbar noch auf mehr als gute Bohrergebnisse.

Gute Bohrergebnisse reichen (noch) nicht

Die Aktie von Cartier Resources (0,13 CAD | 0,08 Euro; CA1467721082) läuft jetzt schon seit Sommer sehr stabil in einem engen Handelsband seitwärts. In dieser Zeit hat das Unternehmen aus Quebec jede Menge gute Bohrergebnisse gemeldet (zuletzt hier) und die Arbeiten an seiner Chimo-Mine kräftig vorangetrieben. Analysten gehen davon aus, dass die Ressource dort schon über eine Million Unzen liegen dürfte (mehr hier). Ein offizieller Ressourcenreport liegt allerdings bisher nicht vor. Dieser Schätzung über die Metalle im Boden steht derzeit ein überschaubarer Börsenwert von lediglich 24 Mio. CAD gegenüber. Das sind gerade einmal 15 Mio. Euro. Offenbar will der Markt mehr als nur gute Bohrergebnisse sehen.

Wer kauft im Markt?

Die guten Bohrrgebnisse reichen derzeit jedenfalls nicht aus, um einen Ausbruch in der Aktie herbeizuführen. ...

