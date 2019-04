CA Immo vermietet Gastroflächen im cube berlin und hat mit Coffee Fellows einen Generalmietvertrag abgeschlossen. Sonja Bischoff, Leiterin CA Immo Berlin: "Coffee Fellows hat nicht nur sofort die einzigartige und unwiederbringliche Lagequalität des cube berlin erkannt, sondern auch unser Konzept für die Erdgeschossnutzung verstanden. Wir wollen die Urbanität der Stadt in das Gebäude hineinführen, denn heutige Mieter suchen Möglichkeiten des Austausches und alternative, informelle Arbeits- und Treffpunkte innerhalb ihrer Gebäude. Coffee Fellows hat uns mit ihrem an Street Food Markets in Kopenhagen oder London orientierten Konzept spontan begeistert." Darüber hinaus informiert CA Immo, dass der neue Fernbusbahnhof in Frankfurt am ...

