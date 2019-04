London (www.fondscheck.de) - James Elliot wird ab Juli 2019 Head of Multi-Asset von Investec Asset Management, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mit dieser neu geschaffenen Position baut der globale Asset Manager mit Wurzeln in Südafrika seine Expertise im Bereich Multi-Asset weiter aus. Elliot, der über eine Branchenerfahrung von 24 Jahren verfügt, wird das Multi-Asset-Team leiten und unter anderem die Entwicklung kundenorientierter Multi-Asset-Lösungen verantworten sowie neue Strategien entwickeln. Dabei wird sich das bisherige Team weiterhin auf die Entwicklung hochwertiger und ergebnisorientierter Anlagestrategien konzentrieren. Elliot wird zukünftig an Domenico Ferrini, Co-CEO bei Investec Asset Management, berichten. ...

