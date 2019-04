Bereits seit Ende Dezember läuft in der Aktie der Allianz Versicherungsgruppe eine steile Rallye, die zusätzlich durch einen Doppelboden im Bereich von 170 Euro befeuert wurde. Bis Mitte Februar reichten die Gewinne dabei an die federführende Abwärtstrendlinie um 192 Euro aufwärts, nach Ausbruch darüber schoss das Wertpapier regelrecht an seine Jahreshochs weiter aufwärts und erfüllte die Erwartungen aus der charttechnischen Besprechung vom 15. Februar 2018: "Allianz: Abwärtstrend wackelt" zur vollsten Zufriedenheit. Obwohl es im Bereich der Jahreshochs aus 2018 um 206,85 Euro kurzzeitig zu einem Dämpfer gekommen war, griffen Bullen im heutigen Handel wieder durch und trieben die Aktie intraday erneut an ihre Jahreshochs aufwärts. Damit könnte ein rasches Ende der aktuell laufenden ...

