Die RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6), weltweit führender Anbieter der iTWO 4.0 Cloud Enterprise Plattformtechnologie, gründet mit Saint-Gobain Deutschland Joint-Venture.

Das neue Gemeinschaftsunternehmen SGTWO soll eine Vielzahl von Online-Services anbieten, um digitale Dienstleistungen für Generalunternehmer, Bauherren und Architekten zu verbessern. Für die RIB wird die 100% Tochtergesellschaft YTWO als Aktionärin der neuen Gesellschaft fungieren.

Die SGTWO AG vereint die Kompetenz Saint-Gobains in innovativen Gebäudelösungen mit den 5D-BIM- und KI-Technologien von RIB. Ziel des Joint Ventures ist es, die modulare Bau- und Planungsqualität durch eine erweiterte 5D-BIM-Lösung zu verbessern. Das neue Unternehmen wird seinen Hauptsitz in Düsseldorf haben. Das Joint Venture mit RIB ist ein weiterer wichtiger Schritt der neuen Digitalisierungsstrategie von Saint-Gobain. Mit SGTWO verbessern Saint-Gobain, einer der weltweit größten Baustoffproduzenten, und RIB, führender Anbieter von 5D-BIM-Technologie für die Bau- und Immobilienwirtschaft, die Effizienz der Projektplanung und -ausführung, indem sie eine realistischere und bessere Darstellung des Gebäudes schaffen als in einem klassischen BIM-Modell. Die Vorteile des neuen Angebots liegen neben einer optimierten Planung in der Möglichkeit eines ständigen und zeitnahen Vergleichs von Soll- und Ist-Werten.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

"Mit RIB haben wir einen äußerst starken und erfahrenen Partner gefunden, der uns hilft digitale Technologien in den Mittelpunkt unseres Geschäfts zu stellen, so wie es unsere Unternehmensstrategie vorsieht. Mit SGTWO schaffen wir für unsere Kunden eine neue Möglichkeit des Planens durch neueste technologische Fortschritte wie BIM und AI. Wir freuen uns sehr, dieses neue und spannende Geschäft als Beweis für unsere kontinuierliche ...

