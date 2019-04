Deutschland wird nicht in eine Rezession rutschen, beruhigt Dr. Jörg Krämer, Chefvolkswirt Commerzbank. China wird sich dank Konjunkturprogramm wieder erholen und die Wirtschaftslokomotive zieht an. Dramatisch allerdings kann die Lage für die deutschen Autobauer werden, sollten die USA tatsächlich Strafzölle erheben. Die Zeit läuft ab und das zerstrittene Europa findet keine Antwort. Dabei ist die so einfach!