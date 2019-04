Köln (www.fondscheck.de) - Bei der diesjährigen Verleihung der Lipper Fund Awards wurde der Ampega Reserve Rentenfonds P (a) als bester Fonds in der Kategorie "Rentenfonds Kurzläufer" in Deutschland prämiert, so die Ampega Investment GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...