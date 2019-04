Der Aktienkurs von SAP fällt um mehr als zwei Prozent. Zum Hintergrund des Kurseinbruchs: Die Aktienanalysten von UBS und HSBC haben ihre Einstufung für das SAP-Papier gesenkt. Eine Meldung, die am Dienstagmorgen auf einen ohnehin schwächeren DAX stößt und die Kurse damit belastet. Die Aktien von SAP verlieren am Dienstag in den ersten beiden Handelsstunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...