=== 00:45 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Clarida (stimmberechtigt im FOMC) bei einer Konferenz der Federal Reserve Bank of Minneapolis 07:45 DE/Godewind Immobilien AG, Jahresergebnis, Frankfurt 08:00 DE/Bundesnetzagentur, Fortsetzung der 5G-Auktion, Mainz *** 08:00 AT/OMV AG, Trading Update 1Q, Wien *** 08:45 FR/Industrieproduktion Februar PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, anschließend Tagung des Klimakabinetts, Berlin 10:00 DE/Franz Haniel & Cie GmbH, BI-PK (per Livestream) 10:00 DE/KfW Bankengruppe, BI-PK, Frankfurt *** 10:30 GB/Industrieproduktion Februar PROGNOSE: -0,1% gg Vm/-1,05% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/-0,9% gg Vj *** 10:30 GB/BIP Februar PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +0,2% zuvor: +0,2% *** 10:30 GB/Handelsbilanz Februar PROGNOSE: -12,65 Mrd GBP zuvor: -13,10 Mrd GBP *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), PK zur Dividendenstudie 2019, Frankfurt 11:00 DE/Bundesentwicklungsminister Müller und UNFPA-Direktor Kanem, Vorstellung des UNFPA-Weltbevölkerungsberichts, Berlin 12:00 DE/Internationaler Club Frankfurter Wirtschafts- journalisten (ICFW), Gespräch mit dem stellvertretenden Credit-Agricole-CEO Musca (Veranstaltung vom Vorabend) 12:15 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:30 NL/Airbus Group, HV, Amsterdam *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung, Frankfurt *** 14:30 US/Weltbank und IWF, Frühjahrstagung, PK zum Global Financial Stability Report (GFSR), Washington *** 14:30 US/Verbraucherpreise März PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm *** 14:30 US/Realeinkommen März 15:30 US/Weltbank und IWF, Frühjahrstagung, PK zum Fiscal Monitor, Washington *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Umsatz 1Q, Paris *** 18:00 EU/Staats- und Regierungschefs der EU-27 ohne Großbritannien, Brexit-Sondergipfel, Brüssel *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 19./20. März - US/Präsident Trump, Treffen mit Südkoreas Präsident Moon (bis 11.4.), Washington - US/Fed-Chairman Powell, Teilnahme an Fraktionssitzung der Demokraten im US-Repräsentantenhaus (bis 12.4.), Leesburg - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht - Folgende außerplanmäßige Index-Änderung wird mit Handelsbeginn wirksam: SMI + HERAUSNAHME - Julius Bär ===

