Bonn (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Maßnahme schafft keinen neuen Wohnraum



- Renaissance des sozialen Wohnungsbaus notwendig



Die Enteignung großer Wohnungskonzerne ist keine Lösung für das Problem der rasant steigenden Mieten in den Ballungsgebieten. Schließlich entsteht auf diese Art und Weise kein neuer Wohnraum. Der Staat sollte vielmehr in neue Sozialwohnungen investieren.



"Enteignungen sind nicht sachgerecht, sondern ein unverhältnismäßiger staatlicher Eingriff", sagt Dieter Jurgeit, Vorstandsvorsitzender des Verbandes der PSD Banken. "So entsteht kein dringend benötigter neuer Wohnraum. Stattdessen sind Eigeninvestitionen des Bundes in den sozialen Wohnungsbau notwendig."



Bisherige Investitionen reichen nicht aus



Seit der Föderalismusreform I im Jahr 2006 liegt die Gesetzgebungszuständigkeit für die soziale Wohnraumförderung bei den Ländern. Der Bund gewährt den Ländern jedoch Finanzhilfen, die in den Jahren 2018 und 2019 jeweils rund 1,5 Milliarden Euro betrugen und bis Ende 2019 befristet sind. Im Koalitionsvertrag bekennen sich Union und SPD dazu, den sozialen Wohnungsbau auf dem heutigen Niveau langfristig zu verstetigen und in den Jahren 2020 und 2021 mindestens zwei Milliarden Euro dafür bereitzustellen. Das Ziel ist, so mehr als 100.000 neue Sozialwohnungen zu schaffen.



"Die bisherigen Investitionen des Bundes in Sozialwohnungen sind nicht ausreichend", sagt Jurgeit. "Wir brauchen eine Renaissance des sozialen Wohnungsbaus, um künftig mehr Unterkünfte bereitzustellen, die insbesondere den Bedürfnissen von Familien, Senioren und Behinderten entsprechen. Der Bund sollte sich deshalb stärker als Investor für den sozialen Wohnungsbau engagieren."



Die PSD Bankengruppe ist die älteste Direktbankengruppe Deutschlands und besteht aus 14 selbständig agierenden Mitgliedsinstituten, einer zentralen Servicegesellschaft sowie dem Verband der PSD Banken e.V. mit Sitz in Bonn.



Als Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe bieten die PSD Banken ihren Kunden als einzige Bankengruppe in Deutschland die erfolgreiche Kombination aus Direkt-, und Filialbank.



Weitere Informationen unter: www.verband-psd-bank.de



OTS: Verband der PSD Banken e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/55115 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_55115.rss2



Pressekontakt: Dominic Spaniol Leiter Vorstandsstab Verband der PSD Banken e.V. Dreizehnmorgenweg 36 53175 Bonn



E-Mail: presse@vpsd.de Tel.: +49 (0) 02 28 9 59 04 - 0 Fax: +49 (0) 2 28 9 59 04 - 189