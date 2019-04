Nach dem Erreichen des Hochpunktes in 2018 bei etwa 98,80 € verlor die BASF Aktie sehr stark an Wert, doch die starke Unterstützung bei ca. 57 € hat einen guten Start ins neue Jahr ermöglicht. Der Grund für diesen enormen Wertverlust war auch, dass es im Jahr 2018 drei Verkaufssignale gab und nur ein einziges Kaufsignal entstanden ist. Seit diesem Jahr aber befindet sich die Aktie trendtechnisch in einem Aufwärtstrend. Die 38-Tagelinie bewegt sich immer mehr steil nach oben, so hat sich schon ... (Johannes Weber)

