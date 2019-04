(shareribs.com) Oslo 09.04.19 - Der norwegische Rentenfonds verfügt über enorme Investitionsmöglichkeiten. Die verfügbaren Mittel sollen künftig in größerem Umfang in erneuerbare Energien eingesetzt werden als bislang erwartet. Der norwegische Rentenfonds GPFG verfüg über mehr als eine Billion Dollar an Finanzmitteln. In jedem Jahr werden die Investitionsstrategien hinterfragt. In den vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...