Was für ein Tag für QSC (WKN: 513700): Erst informierte die Firma am Montag über einen Großauftrag für die Cloudsparte durch die Fressnapf Gruppe, danach stellte der ehemalige TecDAX-Konzern die Veräußerung des Telekommunikations-Geschäfts in Aussicht. Hier ist man einen entscheidenden Schritt weiter!

SD-Leser wissen: Diese News können eine Neubewertung auslösen. Im September leitete der QSC-Vorstand die Veräußerung der Telekommunikationssparte ein (wir berichteten) und die Aktie startete von 1,30 auf 1,70 Euro in wenigen Wochen durch. Auch diesmal rückt das QSC-Papier begleitet von starken Käufen mit großen Schritten vor.

Mit der neuesten Entwicklung setzt der QSC-Vorstand seine Ankündigung in die Praxis um. Ende Februar betonte das Unternehmen, dass man in Verhandlungen mit "einigen interessierten Käufern" sei. Nach Angaben in der neuen Meldung hätte QSC entschieden, vom gestrigen Montag "konkrete Verhandlungen" aufzunehmen. Mehrere Interessenten hätten "verbindliche Angebote" vorgelegt.

