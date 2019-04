Wien (www.fondscheck.de) - Investec Asset Management hat sein Multi-Asset-Team mit einem prominenten Neuzugang verstärkt, so die Experten von "FONDS professionell".James Elliot von J.P. Morgan Asset Management werde die Mannschaft ab Juli 2019 leiten. In dieser neugeschaffenen Position werde Elliot, der über eine Branchenerfahrung von 24 Jahren verfüge, unter anderem die Entwicklung kundenorientierter Multi-Asset-Lösungen verantworten sowie neue Strategien entwickeln. Elliot werde zukünftig an Domenico Ferrini, Co-CEO bei Investec Asset Management, berichten. ...

