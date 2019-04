Für den amerikanischen Leitindex ging es gestern um 0,34 Prozent abwärts. Der S&P 500 hingegen konnte sich ganz leicht im positiven Bereich halten. Und der Nasdaq 100 verzeichnete Zugewinne in Höhe von 0,3 Prozent.



Bei den Einzelwerten geht es um folgende Themen: Bitcoin, Öl (WTI), Facebook, Boeing, Baidu, Snap und Amazon. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.