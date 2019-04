Bayer hat die Medienberichte, dass es zu 4.500 Stellenstreichungen in Deutschland kommt und betriebsbedingte Kündigungen im Personalverbund bis 2025 ausgeschlossen sind, per Statement bestätigt. Weltweit sollen nach der Übernahme von Monsanto sogar rund 12.000 Arbeitsplätze im Konzernverbund abgebaut werden. Und auch in Sachen Glyphosat gibt es Bewegung: Bayer macht über 100 Sicherheitsstudien zugänglich.

