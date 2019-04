Die Aktie von Evotec hat in den vergangenen Wochen eine beeindruckende Performance hingelegt. Seit dem Zwischentief Ende Dezember bei 16,23 Euro konnte die Aktie zwischenzeitlich bis auf 25,83 Euro und damit auf ein neues Mehrjahreshoch steigen - die entspricht einer Performance von 59,1 Prozent. In dieser Woche muss die Aktie nun etwas Federn lassen - vom Hoch aus zwischenzeitlich mehr als sechs Prozent. In Panik brauchen Anleger nun aber nicht zu verfallen. Es handelt sich hier um reguläre Gewinnmitnahmen nach dem enormen Anstieg zuvor. Auch in der Vergangenheit hat die Aktie bereits des Öfteren die eine oder andere Korrektur vollzogen. Der langfristige Trend zeigt aber ganz klar weiter nach oben.

